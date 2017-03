Diputado José Brito: Libertinaje en cárceles demuestra que quien manda es el hampa El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito aseguró que las comisiones Permanentes de Culto y Régimen Penitenciario y Política Interior investigaran las irregularidades que con claras pruebas y expuestas ante la opinión pública se han generado desde las cárceles de Venezuela y que no puede ser tapado con puro discurso politiquero y demagogo por parte de las autoridades que están al frente de los casos. Brito recordó que la semana pasada acudió al Ministerio encabezado por Iris Varela y hasta el momento la respuesta gubernamental ha sido el silencio “buscamos una explicación acerca de ese beneficio que desconocíamos los venezolanos, playa por cárcel, porque eso fue lo que se entendió en el caso de alías ‘Wilmito’ y hasta el momento el silencio gubernamental ha sido el silencio, pero es que a los pocos días fueron asesinados supuestos compañeros del mismo sujeto que en vez de estar en un penal se encontraban fuera del retén de Vista Hermosa, lo último fue una sede bancaria dentro de un centro penitenciario que despertó tanta controversia que hasta el mismo Banco emitió comunicados, ya que desconocen tal acontecimiento”. Asimismo indicó “estamos en presencia de constantes hechos gravísimos que ha dejado en evidencia que lamentablemente en el país manda el hampa. Es mentira que las cárceles son espacios de reinserción a la sociedad, por el contrario son centros de potenciación delictiva y lo decimos porque se tiene conocimiento que desde esos lugares se planifican robos, secuestros, sicariatos y todo lo que conlleva a situaciones irregulares”. El abanderado de la tolda aurinegra precisó que son muchas las personas que serán citadas para esclarecer todo lo que se ha venido denunciando sobre las cárceles en el país y como han sido manejadas. Finalmente el parlamentario José Brito precisó “hemos solicitado la comparecencia de Iris Varela ante la Comisión y no tenemos ningún inconveniente de hacer el encuentro e cualquier otro lugar, aquí lo verdaderamente importante es esclarecer las irregularidades que se han presentado porque todo indica que el hampa actúa libremente con la vista complaciente de autoridades que son responsables directos de la impunidad que reina en Venezuela y el incremento de la ola violenta que viene colocando al país en una de las naciones más inseguras del mundo”. Nota de prensa

