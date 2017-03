Diputado Juan Guaidó (@JGuaido) sostuvo encuentro con Canciller de Brasil (Brasilia, 08.03.17)- El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, realizó una visita institucional a Brasil donde se reunió con el Canciller de este país, Aloysio Nunes, para conversar sobre la situación política actual de Venezuela, los casos de los presos políticos y la la violación de los derechos humanos en el país. El parlamentario explicó que “durante su primer discurso, luego de asumir el cargo, Nunes manifestó la preocupación en cuanto a la crisis en Venezuela y la independencia de poderes, que describió como una situación autoritaria y expresó la solidaridad de Brasil con quienes luchan por recuperar la democracia en Venezuela. Conversamos sobre lo que está pasando en el país y expresó su inquietud por el aislamiento de Leopoldo López y las constantes denuncias sobre la violación a sus derechos humanos. De igual manera, declaró la posibilidad de la activación de la Carta Democrática Interamericana”. En ese sentido, el Canciller de Brasil señaló que mantendrá una línea crítica en cuanto al régimen de Nicolás Maduro y mostró su total apoyo a la oposición venezolana con quien ha mantenido constante comunicación como senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Recordemos que el canciller Nunes estuvo en Venezuela en junio de 2015, junto a otros miembros de la comisión del Senado, con la intención de visitar a los presos políticos, pero simpatizantes del régimen impidieron su salida del aeropuerto. Durante esta visita institucional, Guaidó también se reunió con su homólogo de Contraloría, Claudio Cajado, para conversar sobre las investigaciones en la lucha en contra de la corrupción en la región, con el fin de realizar mejores prácticas institucionales relacionadas con este tema. “En esta reunión hicimos referencia a la investigación que se está llevando a cabo desde la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la corrupción que involucra casos binacionales”, puntualizó.

