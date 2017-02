Diputado @LuisFlorido anuncia gira nacional “venezolanos sin pasaporte” El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, diputado Luis Florido anunció este domingo que recorrerá al país en una gira que tiene como nombre “venezolanos sin pasaporte”, luego de haber transcurrido 22 días que autoridades del gobierno de Nicolás Maduro anularan su pasaporte. “El régimen de Nicolás Maduro se equivoca si cree que al anular mi pasaporte e impedirme la salida del país doblegará nuestra lucha, por el contrario no nos vamos a quedar de brazos cruzados, desde hoy recorreremos el país y junto al pueblo le mostraremos al mundo la crítica situación que atraviesa nuestra Venezuela en dictadura por las violaciones a los Derechos Humanos, la escasez de alimentos y medicinas, el hambre, las colas, la falta de democracia y el deseo que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos de un cambio de gobierno urgente”, indicó. El presidente de la Comisión de Política Exterior adelantó que el material recopilado en la gira será entregado a embajadas, gobiernos, parlamentos y organismos internacionales y pidió a la comunidad internacional estar atenta “será la voz del pueblo la que hablará y mostrará la dictadura ante el mundo”. Florido informó que visitará alrededor de 12 estados en donde realizarán asambleas de ciudadanos, recorridos por las zonas de mayor pobreza y concentraciones de protestas pacífica con el propósito de retomar la “resistencia democrática y la lucha no violenta siguiendo el llamado de nuestro líder Leopoldo López”. El también dirigente de Voluntad Popular se refirió al proceso de renovación de partidos políticos implementado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la negativa de órgano electoral a convocar y publicar el cronograma de elecciones. “Desde Voluntad Popular sabemos que la dictadura no quiere elecciones y a través de la presión de calle debemos hacer que se cumpla la Constitución, por eso impulsaremos el referendo popular que lleve a un proceso Constituyente para la reconstrucción de la República, ahora más que nunca debemos estar conscientes que estamos frente a un régimen comprometido seriamente con el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción y su salida no puede esperar al año 2019”, finalizó.

