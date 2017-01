Diputado @LuisFlorido: Intensificaremos presión nacional e internacional Por segundo año consecutivo el diputado Luis Florido quedó ratificado como presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, así se dio a conocer este miércoles durante el acto de instalación de la instancia parlamentaria para el año 2017. Florido anunció que ya están listos para iniciar y consolidar un proceso de Unión Parlamentaria mundial en la presión internacional hacia el gobierno de Venezuela y en rescate a la democracia. “Intensificaremos presión nacional e internacional por el rescate de la democracia, seguiremos actuando firmemente en estalucha histórica de los venezolanos. La diplomacia parlamentaria por el mundo se va a profundizar con una estrategia clara en defensa de los venezolanos para bloquear a la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró. El presidente de la Comisión de Política Exterior alertó que la situación política, social y económica se ha agravado y que ahora “el gobierno viola inmunidad parlamentaria, hay más presos políticos por pensar diferente tal como es el caso del diputado Gilber Caro”, dijo. El parlamentario acotó que seguirán con las denuncias en la ONU, Mercosur, Unasur, la Organización de Estados Americanos y demás organismos internacionales en defensa a los derechos humanos. Con información de nota de prensa

