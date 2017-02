Diputado Mendoza rechazó renovación de nóminas de partidos políticos

El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado Monagas, y Secretario General de Primero Justicia en la entidad, José Antonio Mendoza, rechazó este jueves las medidas anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, en el que se fija la renovación de nóminas de las organizaciones políticas, durante 10 fines de semana y en las que se deberá renovar el registro de sus militantes 59 organizaciones que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios.

Nota de prensa

Mendoza aseguró que este anuncio atenta contra el derecho de todos los venezolanos de elegir y expresarse democráticamente. “Con este anuncio, el Consejo Nacional Electoral limita el derecho a la participación al aprobar proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento. Con esta decisión el CNE dificulta el Derecho a la Asociación Política, lo cual es sumamente grave para la democracia de nuestro país y por eso debemos plantarnos firmes y no permitir más abusos”.

El diputado por Monagas, calificó como una “gran mentira” que la renovación de los partidos retrase las elecciones, al tiempo que afirmó que el Gobierno tiene intenciones de eliminar la tarjeta de la Unidad mediante una sentencia del TSJ para evitar que los partidos puedan legitimarse. “Estamos en una dictadura que se quedó sin pueblo, y esta decisión no frena ningún proceso electoral como ellos han querido hacerlo creer. Lo que buscan es que el pueblo no pueda elegir entre una opción y otra aun cuando anuncien elecciones. Desde Primero Justicia y la Unidad seguiremos exigiendo la publicación y el cumplimiento de un cronograma electoral este año, porque estamos convencidos de que sin votos no hay democracia y no vamos a permitir que nuestra Venezuela llegue a una dictadura. Nuestro país tiene mucho más futuro que pasado y vamos a lograr todos los cambios juntos y sin descanso”.