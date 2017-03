Diputado Olivares (@joseolivaresm) revela imágenes de las graves condiciones del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto El Presidente de la SubComisión de Salud de la Asamblea Nacional, hizo públicas imágenes, captadas a través de médicos y pacientes, que dejan en evidencia el mal estado del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto. “Lo más grave es que esta es la realidad de la mayoría de los hospitales del país”, aseguró el galeno. Nota de Prensa Cada día los hospitales venezolanos parecen zonas de guerra. A la escasez de insumos, fallas de equipos y poca dotación, se suma la insalubridad extrema que registran los más importantes nosocomios del país. Uno de ellos el hospita Dr. Pastor Oropeza de Barquisimeto, estado Lara, cuyo deterioro fue expuesto por el parlamentario por el estado Vargas y presidente de la Sub Comisión de Salud, José Manuel Olivares, quien recibió fotografías y denuncias presentadas por personal médico y los propios pacientes. “Estas fotografías reflejan el mal estado en el que están nuestros hospitales. Da tristeza ver estas imágenes y pensar que un venezolano se atiende bajo estas condiciones. Aquí podemos ver el piso roto, sangre en toda la sala y no hay que ser médico para saber que el que se trata una enfermedad bajo estas condiciones está propenso a una infección grave”, dijo Olivares. Para Olivares estás imágenes del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, son sólo una muestra del estado crítico del sector. “Como este hospital de Barquisimeto se encuentran la mayoría de los centros de salud del país. Maduro tiene a la salud en estado de abandono. Hace un mes denunciábamos la aparición de gusanos en las camas del Hospital Clínico Universitario y hoy esto. Qué más tenemos que motrar o denunciar para que hagan algo, para que el Ministerio de Salud se pronuncie o se active”. El galeno recalcó que “bajo estas condiciones proliferan las bacterias y se expone a todos los pacientes tratados a la contaminación”. El parlamentario reconoció el gran esfuerzo que realiza el personal médico en los hospitales, sin embargo, aseguró que hay graves fallas de funcionamiento. “El 90 % de los equipo de imagen no funcionan en los hospitales; no hay reactivos ni siquiera para hacer un examen para un diagnóstico. Estamos viviendo la peor crisis en salud que ha vivido nuestro país, producto de la desidia y la irresponsabilidad de Nicolás.

