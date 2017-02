Diputado Prat: Partidos oficialistas también serán ilegalizados por la “revolución” “La participación democrática no puede ser sustituida por una medida burocrática y administrativa”. Así afirma el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, José Prat, en relación a las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la legalización de los partidos políticos, que no solo afectaría a las organizaciones opositoras sino que sacaría del camino electoral a los de tendencia oficialista que de ser legales, serían ilegalizados en la llamada “revolución”. Recuerda que “la razón de ser de los partidos políticos es ser una representación de una visión, de una ideología, de los intereses sociales y políticos de la colectividad, no pasa por un tema administrativo. La medida del CNE es antidemocrática y las condiciones son leoninas, nos ponemos en una carrera contra el tiempo y se deja de lado la razón de ser democrática de una organización política. La existencia de un partido no se determina por la cantidad de gente que pone la huella en un procedimiento administrativo como este, sino en las políticas que se desarrollan”. Pero más allá de las condiciones que ponen cuesta arriba cumplir con la renovación de las organizaciones partidistas, el parlamentario destaca que el tema apunta a la ilegalización de los partidos, a sabiendas de lo difícil de cumplir con los requisitos impuestos por el CNE, y con ello, por otra maniobra, ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Más adelante pueden venir otros escenarios, como decir que la MUD al estar conformada por organizaciones ilegales, entonces son ilegales; o la denuncia contra la MUD por presunto fraude en las firmas para el referendo revocatorio (…) el asunto es ver cómo te quitas del camino a la tarjeta y organización política que ha sacado más voto en toda la historia de la vida democrática, tratando de copiar el modelo de Nicaragua haciendo elecciones prácticamente sin oposición”, advierte Prat. Revolución solo con el Psuv

El diputado observa que la medida del CNE no solo perjudicaría a partidos de oposición, sino que incluye a organizaciones de tendencia oficialista. Señala como ejemplo el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que pudo participar libre y democráticamente en tiempos de la IV República, y “ahora, paradójicamente ‘en revolución’ es que el PCV será ilegalizado”. Considera, además, que con el tema de la renovación de los partidos políticos “Nicolás Maduro está aprovechando para sacar de su alianza a otra organización que no sea su cúpula pequeña del Psuv”, en vista de que estos han hecho críticas hacia el gobierno de turno. A juicio del diputado José Prat, “no hay que caer en la trampa de salir a legalizar los partidos en esas condiciones, hacerlo es convalidar un procedimiento que es ilegal y antidemocrático. Tenemos que lograr fortalecer la MUD como organización y defender su tarjeta, que es la tabla de salvación del 80% del país que ve como una opción para salvarse de este régimen”.

