Diputados acusan a Vielma de montar “novelas” y ser el mayor estafador del Táchira Como absurdas y ridículas calificaron los diputados a la Asamblea Nacional por el Táchira, Gaby Arellano (VP) y Juan Requesens (PJ), las acusaciones hechas por el gobernador Vielma Mora sobre un supuesto plan de violencia generado por ellos para el Táchira, y aseguraron que en lugar de gobernar al Táchira y dejar de estafar al pueblo, el mandatario se dedica a montar novelas y shows que solo le generan más repudio entre la población. Nota de prensa Desde el Palacio Legislativo en Caracas, Requesens aseguró que Vielma Mora resultó ser la peor estafa que ha tenido el Táchira, y reiteró que debe salir ya de la Gobernación, pues ha dejado al estado en el deterioro más profundo.

“Hoy en el Táchira hay un claro responsable de la crisis de insumos, de alimentos, de la destrucción de la frontera, de la crisis penitenciaria, de la inseguridad, de la discriminación con la entrega de los Clap, del negocio con las casas de cambio, y en general de la peor situación que han vivido los tachirenses, y el responsable es usted Vielma Mora, el mayor estafador que ha tenido nuestra región” enfatizó Requesens. Con respecto a la denuncia hecha por Vielma Mora denominado “Operación Libertad 2017”, Requesens señaló: “esos seis planes en los que él dice que estamos involucrados, que parecen más una novela que cualquier otra cosa son una ridiculez. Aquí no hay plan de desestabilización, de golpe de estado ni de generar violencia, aquí la única violencia es que los grupos irregulares siguen operando en nuestro estrado y extorsionando al pueblo. El único problema señor Vielma es que usted se ha dedicado a contrabandear, a enriquecerse desde el poder, pero estos diputados seguimos trabajando por el bienestar de la gente y seguiremos aquí para defender la Constitución”. Reiteró Requesens que el único plan que hay es el Plan Estafa de Vielma Mora, “pero seguiremos de la mano de los tachirenses, sin miedo, trabajando por lo único en lo que Vielma tiene razón, y es que todos queremos verlo fuera de la Residencia de Gobernadores, y lo haremos con el voto, con la gente en la calle respaldando el cambio para dejar atrás la desesperanza y la pobreza”. Por su parte la diputada Gaby Arellano declaró que Vielma Mora para lo único que sirve “es para montar shows, cuentos y estupideces, donde nos acusa de encabezar un supuesto plan para los próximos días. Nosotros sí venimos del Movimiento Estudiantil, y fuimos parte de la rebeldía del pueblo del 2014, y hoy como parlamentarios, sí hemos convocado a la gente a buscar la salida porque el Táchira es el estado que más sufre los desmanes de este modelo catastrófico”. Prosiguió la parlamentaria tachirense para afirmar que: “Capitán Vielma Mora, dedíquese a trabajar, porque usted tiene todo el repudio del pueblo tachirense, no monte más ollas, no va a parar nuestro trabajo parlamentario y nuestro acompañamiento del movimiento estudiantil de la UNET, la ULA, la UCAT, porque nuestro único plan es hacer cumplir la Constitución y rescatar al Táchira de sus garras”. Recordaron los diputados que cada acusación del gobernador ya vencido del Táchira es falsa, como lo hizo con el concejal José Vicente García, con el alcalde Daniel Ceballos, con el diputado Gilber Caro, con el concejal José Luis Guerrero, y ahora con el dirigente estudiantil Fernando Márquez, “usted no sirve para gobernar sino para hacer shows de televisión” por lo cual destacaron que no dejarán de denunciar y de luchar para lograr el cambio que el Táchira y Venezuela necesitan.

