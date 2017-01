Diputados de Voluntad Popular continúan denunciando abusos de poder de altos funcionarios del régimen El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda y dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, señaló que la decisión tomada por la Asamblea Nacional de decretar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro ha traído una nueva ola de persecución en contra de los sectores democráticos que hacen vida en Venezuela que se manifestó a raíz de la instalación del Comando Especial Antigolpe dirigido por el vicepresidente, Tareck El Aissami, que cobró como primera víctima al diputado Gilber Caro, quien fue detenido ilegalmente en Carabobo mientras se trasladaba a Caracas. “Esta es una nueva arremetida política contra el pueblo porque a todos ellos los persiguen por haber denunciado la corrupción, el pésimo estado que se encuentra nuestro país y han luchado por cambiar ese panorama. Un cobro a la Asamblea Nacional por haber decretado el abandono del cargo y pedir que se convoquen a elecciones presidenciales en los próximos 30 días. Esto no ha ocurrido porque el régimen sigue pisoteando la constitución y desconoce a la Asamblea Nacional y las leyes de nuestro país, por eso es que decimos que no estamos en democracia sino en dictadura”. Diputada Lozano: Prontuario del magistrado Maikel Moreno refleja la podredumbre del TSJ La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y jefa de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, Olivia Lozano, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia no se encuentra calificado para conocer ninguna causa por la ilegitimidad de sus magistrados y su junta directiva. Destacó el caso del primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien por su prontuario criminal demuestra la “podredumbre” del máximo organismo judicial. “Este magistrado en el pasado actuaba como un delincuente común, pero hoy sigue delinquiendo usando el Tribunal Supremo de Justicia para violar la Constitución y enriquecerse a costa del sufrimiento de los venezolanos. Ignorar y afirmar un desacato que no existe sobre la Asamblea Nacional es otro crimen más, que lo único que ha hecho es hacer respetar la voluntad popular de los venezolanos y exigir que se respeten los derechos de un pueblo que por culpa de un presidente inexistente muere de hambre y mengua”, Recalcó que la declaración de abandono del cargo decretada por la Asamblea Nacional es un sentir de Venezuela, en respuesta a un Presidente ausente y que olvido el gobernar de cara al pueblo, sino que su misión ha sido la destrucción del país y la represión brutal contra la oposición. “Hemos visto como en las últimas horas han continuado las detenciones contra dirigentes de la Unidad Democrática, incluyendo concejales y hasta un diputado violándole su inmunidad parlamentaria. Ante toda esta realidad el Tribunal Supremo de Justicia voltea la mirada de forma cómplice”. Armando Armas: El deber de la Fanb es defender la patria, no al Psuv El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui y actual vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, Armando Armas, señaló que los ejercicios cívicos-militares realizados durante el fin de semana por el régimen de Nicolás Maduro violan la Constitución en cuanto refuerzan el uso de las Fuerzas Armadas con fines políticos partidistas. “El deber de la Fanb es defender la patria, no al Psuv. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quiere justificar una guerra inventada haciendo gastos millonarios en un ejercicio de exhibición y utilizando 76.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,102.000 milicianos y 400.000 ciudadanos, dirigidos por representantes del partido de gobierno”. Asimismo, repudió el uso de consignas y símbolos alusivos a la organización oficialista, con el único fin de seguir amedrentando a la población y a quienes se oponen al régimen. “Nada evitará que el pueblo de Venezuela siga combatiendo esta férrea dictadura, a la que pretenden darle un viso militar al involucrar a nuestra gloriosa Fuerza Armada”. Armas destacó que para nadie es un secreto el descontento que hay dentro de las Fanb por la politización y la penetración del narcotráfico y la corrupción. “Al margen del deterioro moral, cada vez son más los oficiales y tropas que sufren las mismas calamidades que el resto de los venezolanos y a los que pretenden seguir humillando”. El diputado convocó a todos los ciudadanos a asistir a la movilización nacional prevista para este 23 de enero, día de la Democracia. “Salgamos todos a la calle a exigir que se respete el derecho al voto de todos los venezolanos”, puntualizó.

You must log in to post a comment.