Diputados denuncian casos de Difteria ante la Fiscalía Este martes diputados de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, acudieron a la Fiscalía General de la República a denunciar los casos de Difteria que se han presentado en el país. El diputado José Manuel Olivares declaró que Ya varios niños han perdido su vida por la Difteria, asegurando que es “producto de la negligencia y de las malas políticas de salud pública de este Gobierno”. Tal es el caso de Elianis Medina, la primera niña fallecida en el mes de enero por Difteria, y el caso de Elizabeth Machuca, otra fallecida por la misma enfermedad. Explicó que en reiteradas oportunidades han denunciado la situación con los casos de Difteria, sin embargo, todavía no se han tomado las acciones correspondientes. Añadió que el año pasado fallecieron unas 50 personas por esa enfermedad. El diputado aseguró que “si este año no se terminan de traer las vacunas, si no se establecen los cercos epidemiológicos, las cifras van a aumentar”. Además presentaron el caso de Victoria Lara, una niña que perdió su vida porque no había quimioterapia. “Victoria, pudo tener una vida normal, pudo seguir pidiéndole la bendición a sus padres,crecer, tener esposo, lamentablemente, no será así” comentó el diputado. Asimismo el diputado José Trujillo expresó que el “estado ocultó información sobre difteria, hace 20 años no se manifestaba en Venezuela”. Por su parte Otto Rodríguez Armas, vicepresidente Academia de Medicina explicó que “en Venezuela hoy niños mueren de manera absurda por falta de medicinas”.

