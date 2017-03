Dirigente De AD En Lima Blanco Entregó Importante Donativo Al Centro De Salud LUISANA SUÁREZ San Carlos.- El secretario general de Acción Democrática en el municipio Lima Blanco, Carlos Augusto Pérez, conjuntamente con una comisión de la estructura adeca en esta población, donó un tensiómetro al centro de salud de la parroquia La Aguadita. El dirigente político manifestó su preocupación ante la necesidad de insumos que atraviesa el ambulatorio. Por tal motivo, en vista de la urgencia de este equipo médico, Pérez a través de sus propios medios, decidió aportar esta herramienta a las enfermeras del centro médico. Destacó que el ambulatorio presenta muchas dificultades, pero con este pequeño donativo muchas personas se beneficiarán. Lamentó que las autoridades municipales no se ocupen de dar respuesta al pueblo en cuanto a la salud. Dijo que el gobierno tiene todos los recursos en sus manos pero solo se encargan de llenar sus bolsillos. Al mismo tiempo, hizo un llamado a las autoridades encargadas a ocuparse de estos detalles que pueden costar la vida a cualquier vecino. Aprovechó para invitar al pueblo de Lima Blanco a validar la tolda blanca este próximo 11 y 12 marzo en la Plaza Bolívar. Por último, aseguró que lucharán por un país democrático, en el cual todos los ciudadanos cuenten con “Pan, Tierra y Trabajo”.

