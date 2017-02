Dirigente del GPP acusa a Diosdado Cabello de traicionar los ideales del #4F

Al cumplirse 25 años de la intentona golpista encabezada por Hugo Chávez que intentó derrocar del poder al expresidente Carlos Andrés Pérez, en este marco varios dirigentes del Gran Polo Patriótico (GPP) entre los que destaca Salomón Álvarez afirman que los actuales gobernantes traicionaron las ideas originarias del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) destacando a Diosdado Cabello como uno de los máximos desertores.

Nota de prensa

Salomón Álvarez, dirigente del GPP en Caracas, catalogo como sinvergüenzas a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Tareck El Aissami y otros líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por considerarlos responsables junto al presidente Maduro de propiciar la que considera la peor crisis en la historia del país y de haber pisoteado las ideas del 4F. “Cabello se robó hasta los clavos de la cruz de las iglesias y nos llama divisores, el que divide es él que nos manda amedrentar siendo en realidad nosotros los defensores del legado del comandante Chávez, legado que piensan arrastrar y acabar con sus malas políticas económicas”, indicó

Álvarez rechazó las declaraciones de vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello quien en el programa Zurda Conducta que transmite Venezolana de Televisión giro instrucciones al GPP de no dividir a las fuerzas chavistas, en alusión a diversas declaraciones emanadas por varios dirigentes del chavismo en contra de las políticas del Presidente Nicolás Maduro. “Como no vamos a protestar si Cabello a su juicio roba, vive y come como un burgués en vajillas de lujo mientras el pueblo come en platos de cartón una vez al día o comen de la basura, algo que se puede observar en las calles de toda la nación”.

El dirigente socialista indicó que el Gran Polo Patriótico debe estar unido y reclamar los derechos del pueblo y llamó a deponer las actitudes intransigentes de lo que consideró las cúpulas podridas del Psuv. “Un ejemplo de errores es la renovación de Eulogio del Pino al frente de PDVSA, ya que la seguirá dirigiendo desde los patrones de más corrupción y desidia en el seno de la principal empresa del país”, sentenció.