Docente De El Pao Denunció Mísero Pago Por Años De Servicio En Educación LUISANA SUÁREZ San Carlos.- La docente Migdalia González, habitante de El Pao, denunció la miseria que recibió como pago por sus años de servicio en el Ministerio de Educación. Relató que el monto del cheque fue de 430 mil bolívares, dinero que según ella no le alcanza para nada y es una burla para todos los docentes que recibieron sus prestaciones sociales. González, aseguró que la robaron, pues consideró que es insólito que un bono llegue a esa cantidad. Dijo que no le incluyeron el bono como Licenciada en Educación Especial y docente 5. Indicó que esto fue una humillación para ella y muchos maestros que recibieron ese cheque. Comentó que es militante de la revolución, cultora y luchadora social en Zambrano del municipio El Pao, pero es injusto que el gobierno los trate como limosneros. Destacó que es revolucionaria pero de corazón y sentimiento, además es seguidora de Jesús y Chávez a quien le dolían las injusticias. Finalmente, dijo que no se puede ser tan miserable en la vida, porque los educadores no son limosneros y arrastrados.

