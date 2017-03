Docentes Cojedeños Expusieron Situación De Crisis En La Asamblea Nacional LUISANA SUÁREZ San Carlos.- El dirigente magisterial de Cojedes, Wolfang Maya, junto a 45 docentes de esta entidad llanera, expuso ante la Asamblea Nacional toda la problemática que desde hace años se viene presentando con la Gobernación del Estado, organismo que mantiene una serie de deudas millonarias estos profesionales de la educación, sin que se produzcan soluciones efectivas. Desde la tribuna de oradores del parlamento venezolano, Maya aseguró que existen docentes que dieron toda su vida a la enseñanza de nuestros jóvenes y han muerto sin que el Estado les haya pagado sus prestaciones sociales. En cuanto a algunos detalles, el dirigente magisterial, dijo que desde el 2011 cuando se acordó la VI Convención Colectiva solicitaron la homologación y no ha sido posible. Continuó exponiendo el cúmulo de deudas que se vienen arrastrando también con la firma de la VII Convención Colectiva, señalando que nunca les pagan los aumentos completos, pues siempre quedan fracciones pendientes. Citó que con la VIII Convención Colectiva, de marzo 2016, le quedaron debiendo el 10 % desde 1 de junio, luego el 17% desde el 1 octubre y el 25% desde el 1 de febrero 2017, aunado a esto todas las primas que deben percibir docentes por transporte, ejercicio de la profesión docente, etc., etc. Explicó que existen 93 docentes jubilados del año 2006 a quienes no se les pagaron las prestaciones sociales completas, a uno le quedaron debiendo 3 mil bolívares por ejemplo, que para ese año algo hubiese hecho algo, pero hoy alcanza ni para un refresco. Apuntó que actualmente los docentes jubilados no gozan del bono de alimentación, y agregó que un docente 1 cobra 108 mil bolívares por cesta ticket, más sueldo básico lo que lo ubica cerca de 150 mil bolívares, y aunque no es nada con respecto a la inflación, hay que comprarlo con un docente 6 jubilado quien sólo cobra 52 mil bolívares. Estas son personas de la tercera edad y necesitan de ese bono de alimentos y medicinas. Por otro lado destacó que hay un cupo de docentes que habiendo cumplido los requisitos de ley y habiendo cancelado lo relativo al Seguro Social aún no cobran su pensión porque el Ejecutivo regional está en mora con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Añadió que existen 352 docentes quienes ya legalmente cumplieron sus años de servicio y están solicitando su derecho a jubilación desde el 2011 pero la gobernación no da respuesta ni la resolución que por ley le corresponde otorgar a estas personas que deben estar en sus casas reposando. Otro dato que calificó de grave es que hay 2.552 personas contratadas desde el 2000 a la fecha, lo cual calificó como aberrante, quienes solo perciben sueldo mínimo y bono alimentación pero no los beneficios de la contratación colectiva, y son docentes afiliados apenas desde hace 3 años al SSO, es decir tienen 14 años perdidos, lo cual es triste y da pena. Indicó que han buscado la manera de dialogar, “pero nadie nos para” en el gobierno regional… “lo que queremos es buscar en conjunto solución a los problemas de los docentes estadales. Finalmente agradecieron a Dennis Fernández y José Gregorio Correa, diputados por Cojedes, así como al parlamento en general por la receptividad y entregaron al presidente de la AN, Julio Borges toda la documentación que soporta estos planteamientos expuestos. Borges sometió a consideración de la plenaria la propuesta de Dennis Fernández de pasar el caso a la subcomisión de Educación parta continuar profundizando en el caso y procurar soluciones lo cual fue aprobado por mayoría.

