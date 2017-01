Docentes Estadales Protestaron Para Exigir Actualización De Sueldos Y Salarios San Carlos.- Un grupo de docentes estadales protestaron en la Plaza Bolívar de San Carlos, para exhortar al gobierno Nacional y regional que se pongan al día con actualización de sueldos y salarios de los educadores del estado Cojedes, quienes pasan por un momento difícil y crítico en vista de la gran inflación que atraviesa el país. Así lo denunció el profesor Víctor Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Cojedes, quien durante los actos por el Día del Maestro, exigió a las autoridades educativas mejorar las condiciones HCM que está en 20 mil bolívares. Además pidió que se actualicen primas y bonos y se entregue prestaciones sociales a todos los educadores, que en su mayoría han muerto, producto de que este gobierno se hace el sordo y desentendido. “Hoy en vez de celebrar estamos en un acto de rebeldía y molestia ante tanto disgusto que ha ocasionado este gobierno en vista que desprecia el magisterio y lo demostró hoy, una vez más, en los actos cuando quisieron execrar de las actividades, pero estuvimos haciendo presencia en favor de la lucha por las reivindicaciones de todos los maestros de Cojedes”, expresó Jiménez. Asimismo, dijo que próximamente harán la convocatoria a la Casa del Maestro con apoyo de la coalición sindical que está activada, para solicitar a la base magisterial que decida que van hacer. “Por ahora requerimos que el gobierno se ponga a derecho con la mega deuda, porque da lástima como un docente gana por debajo del salario y pasa muchas penurias. La docente Arelys Escobar, criticó que ayer el gobierno tenía previsto una misa grado 33 y ninguno de los sindicatos estaba al tanto de la situación. Sin embargo, se entrevistaron con el sacerdote y él les informó que la homilía iba a realizarse. Por lo tanto, decidieron asistir por ser venezolanos. “Ya estamos cansados de discriminación y divisiones, los educadores somos una familia y debemos comportarnos”. Relató que ellos mandaron hacer una ofrenda al padre de la patria y en la Plaza fue donde vieron a la directora de educación Marisol Noda, a quien aprovecharon para preguntarle qué pasó con la homologación del salario del docente estadal con respecto al nacional. “Ellos tienen una cantidad deudas con nosotros y ya un maestro jubilado no consigue como subsistir, porque el salario de un docente 6 jubilado es de 60 mil bolívares, porque no cobran bono de alimentación”. Finalmente, comentó que les llamaron a la Guardia Nacional cuando esto era una protesta pacífica y solo fueron a buscar una respuesta. “No vinimos a dar golpe de Estado con un pizarrón y una tiza, solo pedimos que cumplan con los nosotros y posterior los buscaremos para reconocerle lo que han hecho por el magisterio”.

