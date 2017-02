Docentes Jubilados Juramentaron Su Nueva Directiva IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- El pasado martes docentes que forman parte de la Asociación de Jubilados de Tinaquillo se reunieron con el propósito de juramentar la nueva directiva de la Asociación de Docentes Jubilados del municipio Tinaquillo. La actividad la realizaron en las instalaciones del liceo Francisco Miguel Seijas, lugar donde se dieron cita para formalizar a la junta, y quienes de ahora en adelante tienen una responsabilidad. Zulay González, fue quien dio inicio al acto de juramentación, quien funge como presidenta de la junta electoral al tiempo que el profesor Andrés Calderón le entregó la presidencia a la maestra Gladys Lago. Ángela Solórzano, secretaria de actas y correspondencia leyó el acta mientras que el resto de los educadores ya jubilados escucharon atentos y juraron compromiso con las actividades que desde cada una de las secretarías tendrán que realizar durante todos este año.

