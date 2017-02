Dos años de injusticias cumple el @AlcaldeAlcalde Antonio Ledezma Dos años llenos de injusticias, y de transgresiones a los Derechos Humanos, cumple hoy la Máxima Autoridad de Caracas, Antonio Ledezma, detenido injustamente por el Gobierno nacional, desde el pasado 19 de febrero de 2015. Mientras el Alcalde Metropolitano continúa bajo una medida de arresto domiciliario, a través de las redes sociales las muestras de solidaridad han sido constantes. Justamente con el hashtag #ANsesionaXLedezma, familiares, amigos, trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, dirigentes de ABP y de diversos partidos, además de los caraqueños que lo eligieron y reeligieron como la Máxima Autoridad de Caracas exige su libertad. Las exigencias de la comunidad internacional por la pronta liberación de líder democrático continúan. Algunos expresidentes como Tuto Quiroga, laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, al igual que el Alcalde de Panamá Jose Blandón y parlamentarios españoles han enviado su mensaje de solidaridad con el líder metropolitano. A nivel nacional también han demostrado su apoyo Lilian Tintori, Henrique Capriles, María Corina Machado, los alcaldes Ramón Muchacho, Gerardo Blyde, David Smolansky, Carlos Ocariz y la Alcaldesa encargada Helen Fernández, entre otros tantos dirigentes. Es de recordar que a pesar que la defensa del Alcalde, expuso contundentes evidencias y demostró que el juicio se fundamentó en un montaje; y la empresa Apple en Estados Unidos, certificó la falsedad de los audios utilizados contra el mandatario capitalino, todavía sigue sin hacerse justicia. Esta situación constituye un eslabón más en la cadena de agresiones de la cual ha sido objeto Ledezma, y por consiguiente la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a la cual les fueron despojadas más del 90% de sus competencias. Siendo Ledezma la Segunda Autoridad Civil más votada del país después del Presidente de la República, y reelecto en el año 2013 con casi 800 mil votos, fue privado de libertad el pasado 19 de febrero de 2015 y posteriormente trasladado a la cárcel de Ramo Verde, pero por complicaciones de salud se le otorgó casa por cárcel el 30 de abril de ese mismo año. Por esta razón, este domingo los diputados de la Asamblea Nacional se trasladaran hasta los alrededores de la residencia del Alcalde Ledezma, para realizar una sesión especial en apoyo al mandatario capitalino, quienes deseen enviar un mensaje a través de la red social Twitter puede hacerlo con el #ANsesionaXLedezma.

You must log in to post a comment.