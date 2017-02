@Dsmolansky : Aumento de la Unidad Tributaria sin recursos es otro engaño al pueblo El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, denunció que el nuevo aumento del ticket de alimentación anunciado recientemente por el Presidente de la Republica, coloca a las alcaldías en situación de riesgo y recordó que el Gobierno nacional le adeuda más de 500 millones de bolívares al municipio desde el año pasado. Nota de prensa “Ha habido cinco aumentos de sueldo mínimo y otros cinco aumentos de ticket de alimentación en menos de un año y como todos los anteriores se verá disuelto por la actual distorsión económica que ha impuesto Nicolás Maduro. No hay aumento de sueldo que valga con la inflación más alta del mundo”, aseguró Smolansky. A la Alcaldía de El Hatillo le deben cerca de 500 millones de bolívares, no se ha transferido ni el 20% de los que deben. “Nicolás Maduro, se ha negado a cancelarnos. Con esto no se afecta a David Smolansky, sino a decenas de maestros, médicos, enfermeras, funcionarios policiales, de protección civil, bomberos y así como está nuestro municipio están alrededor de 300 alcaldías en el país”, afirmó el primer mandatario municipal. Denunció que las alcaldías venezolanas se han convertido netamente en pagadoras de nómina ante los recurrentes aumentos de salario por parte del gobierno. “Lamentablemente estas alteraciones de salarios perjudican los proyectos que los alcaldes tenemos para la reconstrucción de nuestros municipios”, manifestó el burgomaestre. La primera autoridad municipal enfatizó que el régimen tiene más de un año violando la ley, ya que el bono de alimentación no puede ser mayor al salario base del trabajador. “Los problemas de los venezolanos no se solucionan con un aumento de sueldo, sino con un cambio de gobierno este mismo año”, aseveró Smolansky.

