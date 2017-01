@DSmolansky: La inseguridad no existió para Maduro en 2016 David Smolansky, alcalde de El Hatillo y dirigente nacional de Voluntad Popular, aseguró que para Nicolás Maduro no existió la inseguridad en 2016 y manifestó que al presentarse en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rendir cuentas, éste ratifica su abandono del cargo. “La inseguridad no existió para Maduro en 2016; pero según el Observatorio Venezolano de la Violencia más de 28 mil venezolanos fueron asesinados en 2016 y Naciones Unidas ha catalogado a Caracas como la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo. “Cuando la seguridad no es prioridad para el Estado y los tribunales son los mejores aliados de los delincuentes parece, entonces, que la inseguridad es una política de Estado”, expresó el mandatario municipal. Desde la sede del partido Voluntad Popular, Smolansky informó que alrededor de 500 ciudadanos han sido asesinados en el país durante los primeros quince días de 2017. “En Venezuela hubo más muertos en los primeros diez días de enero que en la ciudad de Alepo que está en guerra”, aseguró. Para Smolansky la inseguridad es el principal problema que aqueja al venezolano y por ello debe ser la prioridad de gestión para cualquier autoridad municipal, estadal o nacional. “Cuando existe la voluntad de disminuir la violencia se pueden lograr avances importantes. En El Hatillo trabajando en conjunto con otros cuerpos de seguridad, Polihatillo logró cerrar el último trimestre de 2016 con cero homicidios, 114 días consecutivos”. Finalmente, Smolansky se refirió al hecho de que la rendición de cuentas del Ejecutivo Nacional fuese presentada en el TSJ. “Al permitir que Maduro ofreciera su Memoria y Cuenta dictatorial en el Tribunal Supremo de Justicia, se confirma su abandono del cargo y se demuestra que quien está en desacato es el Tribunal y no la Asamblea Nacional”.

You must log in to post a comment.