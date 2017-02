Eduardo Vale (@EduardoValeC) : Los Clap, de pabellón criollo a tacos mexicanos El concejal de Maracaibo, Eduardo Vale, solicitó a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía de la República abrir una investigación sobre la venta de productos mexicanos en las bolsas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Nota de Prensa En una rueda de prensa, destapó la olla del guiso que según sus indagaciones hay con el otorgamiento por parte del Gobierno de dólares preferenciales a 10 bolívares a un grupo de empresas que importan productos mexicanos para ser vendidos en el país. Explicó que la caja tiene un costo de 20 dólares, lo que equivale a 200 bolívares en tasa preferencial. Asimismo, refirió Vale que los ingredientes del guiso de los Clap son: dólar a 10 bolívares para importar mexicanos, apoyo a la producción extranjera, ausencia de Contraloría Social y distribución sesgada. “A los ciudadanos le venden la caja en diez mil 500 bolívares, lo que comprueba que estamos ante un guiso con sabor mexicano. El Gobierno sigue jugando con el hambre del pueblo y están sustituyendo los productos de nuestra mesa venezolana por la mexicana. En cualquier momento, el plato típico de Venezuela pasará a ser tacos y el pabellón será historia”, expresó. El edil marabino repudió que el Gobierno distribuya productos extranjeros en los hogares venezolanos y atente contra la producción venezolana. Calificó como “irónico” que los Clap hayan sido creados para apoyar la producción local y el Gobierno esté apoyando la producción mexicana. “El Gobierno prefiere apoyar la producción extranjera antes que invertir en el campo venezolano. Los Clap fueron creados para combatir la escasez de alimentos y se han convertido en una olla de corrupción”.

