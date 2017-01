Ejercicio Zamora desmontó doctrina entreguista El mensaje de unión cívico-militar que Venezuela envió al mundo el pasado sábado 14 de enero, a través del Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, demostró un cambio radical en la doctrina entreguista que signó a la cuarta República. Así lo afirmó el vicepresidente para el Socialismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, durante el programa Dando y Dando Radio que transmite Radio Nacional de Venezuela. Istúriz recordó que en el pasado las misiones norteamericanas hacían vida en Fuerte Tiuna y el Ministerio de Defensa, pero el pasado 14 de enero se dio una “demostración contundente de la disposición del Pueblo de enfrentar al imperialismo y defender la soberanía de la Patria”.

