El Aissami asegura que Voluntad Popular tiene como agenda el golpismo El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo que la disidencia no es criminalizada por el Gobierno, como respuesta a unas afirmaciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. “Dista mucho de ser un dirigente político, él (Freddy Guevara) se acerca mucho a ser un vulgar terrorista y delincuente”, afirmó en entrevista a Venevisión. Aseguró que cuando Voluntad Popular proponga una verdadera agenda de Gobierno alternativo, un proyecto, que haga críticas constructivas para el abordaje de los problemas que sufren los venezolanos podrán, entonces, ser considerados como un partido político. A su juicio la oposición utiliza a criminales para desestabilizar. Dijo que Voluntad Popular no es una organización, porque a su juicio es inconstitucional, antipopular y antidemocrática. “Ellos son parte del juego que descalifica y que esconde hechos de violencia que se han generado en los últimos meses”. Dijo que la formación policial debería ser un tema clave, de revisión permanente. “Estamos en este momento en el adiestramiento de 10 mil efectivos”. Piensa que se debe elevar el nivel científico de los funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, ampliar la política de seguridad. “Ahora con más fuerza, vamos a golpear el fenómeno de la delincuencia”.

You must log in to post a comment.