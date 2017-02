El BCV devaluó “una ñinguita” la moneda nacional: Así cerró Simadi El Banco Central de Venezuela (BCV) devaluó este miércoles la moneda nacional en unos cuantos céntimos. De acuerdo con el ente, el tipo de cambio de referencia del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), también llamado Divisas Complementarias (Dicom) para el día de hoy #8Feb es de Bs/$690,98. El tipo de cambio referencial para la venta subió Bs/$0,93 con respecto al día de ayer cuando cerró en Bs/$690,05.

