El BCV le “metió con furia” a la devaluación de la moneda: Así cerró Simadi este martes El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el tipo de cambio de referencia del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), también llamado Dicom, para el día de hoy, martes 17 de enero de 2017 es de Bs/$678,27. El tipo de cambio referencial para la venta subió Bs/$1,13 con respecto a la jornada del lunes 16 de enero cuando cerró en Bs/$ 677,24. El BCV igualmente publicó que el porcentaje transado hoy por este esquema cambiario representa el 8,17% de las divisas, mientras que el otro 91,83% se negocia mediante el esquema de Sistema Administrado, con una tasa de cambio de Bs 10 por dólar para la venta y Bs 9,9750 por dólar para la compra.

You must log in to post a comment.