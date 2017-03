El general @RaulBaduel el mismo que salvó a Chávez, imputado nuevamente por “conspiración para derrocar al gobierno” El general Raúl Baduel -exaliado del fallecido presidente Hugo Chávez- seguirá detenido pese a cumplir este viernes una condena, al imputarle la justicia nuevos cargos por supuestamente planear el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro. AFP Una juez militar ordenó la “privación de libertad del general (en retiro) por traición a la patria e instigación a la rebelión”, dijo este viernes a la AFP el abogado defensor, Omar Mora. Baduel, quien ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó brevemente del poder, debía recobrar la libertad este viernes luego de purgar una pena de siete años y 11 meses de cárcel por corrupción. Pero la Fiscalía le formuló una nueva acusación por delitos que son castigados hasta con 26 años de cárcel. “Están avalando esa detención con pruebas ilegales e inexistentes”, denunció el abogado del exministro de Defensa, quien se distanció de Chávez (1999-2013) por desacuerdos con su modelo socialista. El jueves, la defensa había recusado a la juez debido a que fue la ejecutora de la condena por corrupción, pero la magistrada siguió en conocimiento de la causa y decidió mantener a Baduel bajo arresto, indicó Mora. Tras esa medida, se inició la etapa de investigación que durará 45 días. Los nuevos cargos se relacionan con una presunta “conspiración para derrocar al gobierno”, un caso por el que nueves militares -entre retirados y activos- y un profesor universitario fueron capturados entre enero y febrero. “Fabricaron elementos con entrevistas a supuestos testigos que soportan esas acusaciones. Es un montaje nuevo que solo busca que Baduel no recupere su libertad y con ello sus derechos civiles y políticos”, aseveró el jurista. Considerado parte del centenar de “presos políticos” que denuncia la oposición, Baduel había quedado en libertad condicional el 12 de agosto de 2015, pero el pasado 12 de enero fue nuevamente encarcelado cuando asistió a una audiencia de presentación regular. Comandante del Ejército entre 2004 y 2006 y ministro de Defensa entre 2006 y 2007- el oficial fue detenido por agentes de inteligencia militar en 2009 y sentenciado un año más tarde.

