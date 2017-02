El gobierno de Maduro pretende obtener un crédito exprés de la CAF sin autorización de la AN El gobierno de Nicolás Maduro estaría presionando fuertemente al directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la obtención de una crédito exprés por USD 400 millones de dólares, según le revelara a lapatilla.com el diputado a la Asamblea Nacional José Guerra (MUD) En su desesperación por obtener recursos líquidos en divisas, la presión se estaría haciendo para que el préstamo sea autorizado por autoridades ejecutivas y no por el directorio de esa institución. La CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado por 19 países – 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal– y 13 bancos privados de la región. El gobierno de Venezuela es accionista de esa institución. La presidencia ejecutiva de la CAF está en manos del economista boliviano Luis Enrique García, quien la ejerce desde el año 1991. En dos tuíts publicados en su cuenta twitter, el diputado Guerra alerta al directorio de la CAF que los créditos al gobierno en moneda extranjera deben ser aprobado por la Asamblea Nacional según lo establece taxativamente el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

