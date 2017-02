El Hatillo inició Operativo de Seguridad Carnavales 2017 El Alcalde de El Hatillo, David Smolansky,dióinicioeste jueves al Operativo de Seguridad y Prevención para el asueto de Carnaval 2017, además de presentar la agenda de actividades recreativas y turísticas que ofrecerá desdeel Instituto Vive El Hatillo a los vecinos y visitantes en este asueto. Smolanskyresaltó que la seguridad y protección de los hatillanos es prioridad en su gestión por lo que es un trabajo diario, “sin embargo sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, por la escasez, la inflación, la impunidad y esa guerra que le tiene la delincuencia a los venezolanos, por eso nosotros responsablemente queremos iniciar hoy un despliegue especial en estos días de asueto”, manifestó. “Este plan de seguridad y prevenciónque contará con cerca de 200 funcionarios entre PoliHatillo, Protección Civil y HatilloSalud, estarán desplegados por todo nuestro municipio. Vale destacar que nuestros funcionarios de la Policía Comunitaria,serán quienes resguarden a todos los asistentes a las actividades culturales, deportivas y turísticas que ofrece Vive El Hatillo”, expresó el primer mandatario local. La máxima autoridad hatillana también aseguró que esta jurisdicción será uno de los destinos más visitados en los carnavales ante la situación económica, “cualquier distracción puede ser muy costosa y esperamos que El Hatillo, al menos desde el punto de vista deportivo, cultural y turístico, sea una opción para nuestros más de 100 mil vecinos y miles de visitantes, quienes podrán disfrutar de música en la Plaza Bolívar, actividades deportivas o que simplemente quieran pasear por el pueblo y disfrutar de nuestra gastronomía. Tenemos una agenda variada, gratuita y segura para todos los miembros de la familia”, subrayó. Asimismo Smolansky indicó que se reforzará el patrullaje en los sitios más concurridos del municipio como: el casco histórico,los diferentes centros comerciales y las zonas de mayor densidad poblacional, además de la presencia policial en el terminal de la Plaza Sucre y operativos especiales en las entradas y salidas del municipio.Exhortó a los vecinos y visitantes a tener a la mano los números de nuestros cuerpos de seguridad: Y recordó los números de emergencia PoliHatillo 311 POLI (76.54)HatilloSalud 0212 315-VIDA (84.32) y Protección Civil 963-22.11. Nota de prensa.

You must log in to post a comment.