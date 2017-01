“El Mejor San Carlos”. En el nombre de la paz… Por: Cheo Lozada

Hablarle de paz al pueblo y sus ciudadanos para luego amenazar con la pulverización y aniquilación de quien piense diferente, es declararle la guerra a una nación entera. Eso fue lo que hizo el ilustrísimo presidente de la república en su alocución de ayer y hago referencia a que le declara la guerra al país, por que hasta sus mismos camaradas tienen rato abordándonos para ofrecer ayuda o sumarse para terminar de sacar a Maduro y lograr el cambio de sistema. Cuando Maduro dice que en Voluntad Popular estamos procurando su salida no miente, de hecho más clara no puede ser nuestras acciones, como nuestra postura ante esto, que sin titubeo declaramos dictadura hace mucho rato cuando iniciamos el llamado a la calle para empezar a gestar la salida. No es sorpresa para nadie sobre la faz del planeta que Leopoldo López y todos nuestros presos políticos, han sido vejados, torturados y colocados al borde de la muerte física constantemente o sembrados son armas de guerra como a nuestro hermano Gilber Caro, para infundir miedo a quienes estamos en las calles dándolo todo por la restauración de la democracia.

El discurso fantasioso de país prospero donde no hay papel higiénico, por que la gente va mucho al baño o de que esta solvente económicamente y en materia de derechos humanos, no lo cree ni el edecán más fiel y resteado, que lo deben ser para estar al lado del futuro ex presidente Maduro por estos días. Patética escena y que discurso tan morboso el estar afirmando que Venezuela esta en franca mejoría y va a una recuperación económica, cuando ni siquiera han podido solventar la puesta en funcionamiento del nuevo cono monetario, por que la verdad es que deben la impresión de los nuevos billetes, peor aun la amenaza y el anuncio de radicalizar el gobierno, esto es como elevar la pobreza a otro nivel, aumentar el hambre y propiciar el canibalismo social que traería como consecuencia el enfrentamiento por alimentos y auspiciar la banca rota de las empresas que quedan en el país. No hay dudas de que Maduro busca un estallido social, se quiere escudar en la estrategia de los mandatarios ineptos de culpar a los golpes de estado de su fracaso y hacer creer deliberadamente jugar a que un estallido social, lo hará ver como una conspiración.

Valdría la pena saber cual es el plan que tiene preparado, del cual se ufano y dijo que no le temblaría el pulso en ejecutar, ¿que más daño van a causar? ¿Ilegalizara los partidos? ¿Disolverá la Asamblea Nacional? ¿Van a salir a las calles a dispararle al pueblo con hambre y necesidad? .En Voluntad Popular no le tememos a lo que usted y sus esbirros tengan planteado hacer, no lo va a salvar del juicio popular que le viene, y precisamente usted y sus esbirros no van a ser fusilados como en la Cuba de los castros que asesinan a la disidencia, aquí los vamos a fusilar a votos respetándoles sus derechos, por que tarde o temprano se van a tener que contar y estamos exigiendo elecciones junto a un pueblo que nos apoya y esta resteado con las ideas de cambio y progreso que proponemos en la unidad democrática, el gran miedo de todo dictador es dejar de serlo y el peor de todos los miedos es que esas pesadillas se le hagan realidad, señores acepten la realidad y vamos a contarnos, los liderazgos se hacen y se mantienen con el apoyo del pueblo, vuelvo y les repito ¡Vamos a contarnos! Que hable la calle. Seguimos adelante ¡Fuerza y fe!

@GerardoLozadaR