El precio del kilo de queso se dispara y representa 5,65% del salario mínimo Saque la cuenta y prepare el bolsillo: el kilo de queso semiduro pasó de 7200 a 8400 bolívares. El cartón de huevos de 32 unidades aumentó de 6800 a 8200 bolívares y el pollo entero de 2900 a 3500. El diario zuliano La Verdad reseñó que un mayorista del mercado Periférico de La Limpia aseguró que el incremento se debe al elevado precio de la leche que ofrece la industria. El litro supera el precio de 750 bolívares, con proyección a subir a 1200 bolívares. Respecto a la colocación de huevos de granjas, bajó 73 por ciento. El comportamiento del pollo se inclinó en 33 por ciento. Desde 2014 se intensificó en control de divisas para la importación de materia primas para la cría de aves de consumo humano. Desde el aumento de la Unidad Tributaria, los trabajadores que devengan salario integral percibirán un ingreso mensual de 148 mil 638, significando que un kilo de queso representa 5,65 por ciento de la remuneración oficial.

