Elimar Díaz (@ElimarDiazUNT) : La censura empaña los 120 años del cine venezolano “Bajo la sombra de la censura el cine venezolano cumplió 120 años”, esta afirmación la hizo la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional (AN), diputada Elimar Díaz, durante la presentación del Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en los medios de comunicación. Nota de Prensa A propósito de los 120 años que cumplió la industria cinematográfica venezolana el pasado 28 de enero; este martes la Asamblea Nacional debatió en la sesión sobre el tema; donde fue cita obligada la prohibición de la proyección en las salas de cines del país, la proyección de la película “El Inca”. “Esta decisión del juez provisorio Salvador Mata García, viola el derecho fundamental a la cultura debido a la censura previa que se ejecuta; además lesiona el derecho de todos los ciudadanos de acceder a las creaciones culturales, que, dicho sea de paso, están consagrados en la Constitución”. Recordó la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de AN que, la Carta Magna en sus artículos 98 y 99 establece que “la creación cultural es libre (…) los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios”. Asimismo, indicó que hoy en día el Gobierno sólo “fomenta y garantiza” presupuesto para lo que definió como “obras imaginarias”, refiriéndose a la película que iba a hacer el actor estadounidense Sean Penn, y para la que le fueron asignados unos “cuántos dólares”. Orgullo zuliano Durante su intervención, la diputada Elimar Díaz dijo sentirse honrada por ser quien presentara el Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el marco de los 120 años del cine venezolano; por ser en su tierra natal, el Zulia, donde nació la industria del cine en el país. “Como zuliana, para mí es un honor porque fue precisamente en Maracaibo donde nació el cine en Venezuela con la proyección, en el Teatro Baralt, de las películas Especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, y Muchachos Bañándose en la laguna de Maracaibo”. En su exposición, Díaz, solicitó a las instituciones públicas que garanticen la libertad cultural de crear, a través de la promoción de la obra cinematográfica y rechazando todo acto inconstitucional de censura previa. “Se dice fácil, pero que el cine venezolano se haya mantenido en pie durante 120 años, sólo tiene su explicación en la pasión que le imprimen quienes lo han hecho su sueño y modo de vida”, finalizó la joven parlamentaria.

You must log in to post a comment.