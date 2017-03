Embarazada se salva de milagro tras volcarse su vehículo (Fotos) Una mujer en avanzado estado de gestación volcó de manera aparatosa cuando transitaba en su automóvil por la variante Bárbula-San Diego en horas de la tarde del jueves, reseña Notitarde. Sin embargo, los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Carabobo al llegar al lugar constataron que la afectada, Alicia Colmenares, residenciada en la urbanización Los Caobos-Las Tapias, había resultado ilesa tras caer dentro de un canal de desagüe de aguas de lluvia. Los neumáticos del vehículo quedaron en el aire. Luego con ayuda de una grúa fue recuperado el auto y su conductora regresó a su hogar. Los oficiales bomberiles dijeron al medio que de manera afortunada la gestante no presentaba lesiones aparentes y que se encontraba consciente. El siniestro se produjo en sentido San Diego-Bárbula, adyacente a la estación de servicio Bosqueserino, mejor conocida como la bomba de la Church’s Chicken.

