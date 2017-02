En El Pao Marcharon Contra La Escasez, La Inflación Y Al Atropello Del Pueblo ALEXANDER OLVERA San Carlos.- Este domingo, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Generación del Cambio del Partido Primero Justicia (PJ) en El Pao, celebraron el Día de la Juventud en el que participaron residentes de los sectores urbanos y rurales como Báquira, Los Pocitos y Zambrano entre otros, así lo expresó Lisbeth Oviedo, dirigente de PJ en esa jurisdicción. Oviedo dijo que caminaron desde la entrada de El Pao hasta la Plaza Bolívar, donde depositaron una ofrenda floral al padre de la patria. Expresó que también realizaron un volanteo en las principales calles del municipio. La dirigente política indicó que también realizaron actividades deportivas en un reconocido club de la zona. Mencionó que es la hora de levantar la voz de protesta ante la escasez, la inflación y el atropello al que está siendo sometido el pueblo. Dijo que reiteran al pueblo la disposición a seguir luchando por que las cosas cambien por el bien de todos. “Conmemoramos la fecha que debe llevarnos a la reflexión, por la gran crisis socio económica que está viviendo el país, y por extensión nuestro municipio Pao. La juventud que derramó su sangre en la Victoria, está más vigente que nunca, al igual que la juventud y estudiantes que están presos por ese régimen corrupto, ilegítimo, hambreador del pueblo y militarista”, finalizó Oviedo.

You must log in to post a comment.