En FOTOS: Las 4 nuevas versiones del Ford Fiesta que no verás en Venezuela Uno lujoso (Vignale), el reconocido (Titanium), uno deportivo (ST) y uno tipo “crossover” (Active), son las cuatro versiones del nuevo Ford Fiesta que serán presentados en sociedad en el Auto Show de Ginebra. Los Fiesta reciben nuevos motores: Un 1.1 litros de tres cilindros sin sobrealimentación, que se venderá con dos niveles de potencia, 70 y 85 HP será el motor básico. Su unidad de tres cilindros de gasolina EcoBoost de 1.0 litros turbo bajo tres formas de energía 100, 125 y 140 HP, unidades emparejadas a una nueva caja de cambios manual de seis velocidades, con la variante de 100 HP que se ofrece opcionalmente con una caja de cambios automática de seis velocidades y el motor del ST que es un 1.6 EcoBoost de 182 caballos de fuerza. Fiesta Vignale: Será el acabado más lujoso. Tal y como hemos visto en los Mondeo Vignale tiene ruedas de aleación de 18 pulgadas, detalles exteriores y colores exclusivos, asientos de cuero acolchados hexagonales. Fiesta Titanium: Es uno de los actuales acabado, que apuesta por una alta calidad de realización y da importancia al apartado tecnológico. Fiesta ST: La opción deportiva, con llantas de aleación específicas, parrilla, parachoques y faldones laterales más agresivos, asientos deportivos y pedales de aleación. Suspensión deportiva y frenos más capaces. Fiesta Active: Una terminación “vestido de SUV”, el primer crossover con protecciones de plástico en la carrocería, suspensiones 18 mm más altas y barras de techo cromadas. Fuente: Carscoop y Noticias Coches

