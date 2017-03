En la comunidad Monseñor Padilla sufren por pésimos servicios San Carlos, marzo 03.- Habitantes de la comunidad Monseñor Padilla, sector I, específicamente de la calle 11, denuncian que los servicios básicos en la zona son pésimos, situación que perjudica su tranquilidad y su calidad de vida. Una de las vecinas comentó que en este sector tienen muchos problemas, entre los que destacó un bote de aguas blancas que dejó la empresa Hidrocentro, luego de realizar unos trabajos. La vocera relató que esta situación se le ha expuesto al consejo comunal para que busque solución y manifiestan que ya enviaron varios oficios donde formulan la denuncia, pero hasta el momento no ven respuesta satisfactoria. Otro inconveniente que les preocupa es otro desborde de aguas negras que afecta la salud de todas las personas que residen en el lugar. También relató que el servicio de alumbrado público es pésimo y la oscuridad se presta para que los delincuentes atraquen a toda hora. Dijo que hay mucha inseguridad a pesar de que en oportunidades se ve presencia policial. Sostuvo que cuando las personas se bajan de las busetas las roban. De igual manera, indicó que el aseo urbano no pasa con regularidad y la basura se les acumula. También manifestó que el agua no llega y tienen que comprar el vital líquido a los camiones cisternas a cuatro mil bolívares. “Yo soy una persona de la tercera edad y vivo con un joven discapacitado, juntos pasamos muchas necesidades, incluso pierdo días de trabajo esperando el camión del agua o el aseo”, expresó. Por último, señaló que la bolsa de comida del Clap si les llega, pero ahora están preocupados porque tienen que sacar el carnet de la patria para adquirir los alimentos como lo anunció el presidente Maduro. De este modo, pidió al gobierno municipal y regional resolver sus inquietudes relacionadas con los servicios públicos.

