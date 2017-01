En riesgo elecciones regionales si no se convocan en 15 días Han transcurrido 17 días de 2017 y, hasta ahora, el Poder Electoral no ha convocado las elecciones regionales. Vicente Bello, representante de la oposición ante el organismo comicial, advirtió: “Si no se convocan antes de febrero, no habrá elecciones regionales en el primer semestre como anunció el Consejo Nacional Electoral el año pasado”. De acuerdo con el mandato constitucional, los nuevos gobernadores debieron elegirse en diciembre de 2016. Señaló que se corre el riesgo de que el retraso incida en las elecciones municipales que legalmente deben realizarse este año. Bello indicó que el CNE no puede convocar elecciones sin constatar la disponibilidad y los costos de papel, así como otros procedimientos operativos y requerimientos para los comicios. “Con esta situación, no podrá cumplirse el anuncio de Tibisay Lucena de que las elecciones serían a más tardar en junio. No se sabe si el CNE, o el gobierno que es el que decide, están planteado hacer una sola jornada para unir las elecciones regionales con las municipales”, dijo. El técnico de la MUD señaló que, de acuerdo con el dictamen de la Sala Constitucional de octubre de 2016, primero deben legalizarse los partidos que obtuvieron menos del 1% de los votos válidos en las elecciones parlamentarias de 2015 antes de ir a los comicios. Bello indicó que este proceso no ha empezado y calcula que dure entre 4 y 5 meses. Solo están legalizados el Gran Polo Patriótico, la MUD, Puente y Gente. Añadió que podría irse a elecciones con tarjetas únicas del oficialismo y de la oposición. “Debe haber mucha presión para las elecciones regionales porque existe el peligro de que se atrasen aún más y esto tendría consecuencias políticas y de toda índole”, subrayó. Aníbal Sánchez, también técnico de la oposición, afirmó que en el último directorio “el CNE debió haber aprobado cronogramas y puntos de recolección de manifestaciones para continuar la renovación de partidos, proceso regido por la Ley de Partidos. La decisión de continuar con la renovación, al igual que convocar elecciones regionales, pareciera estar supeditado a una ‘seña política”. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, señaló que exigirán que se cumpla con la salida electoral a la crisis. “Nuestro trabajo es darle cauce y sentido democrático a esa lucha del pueblo, a esa calle social, a esa lucha por la supervivencia. Que cada movilización, por la razón que sea, por empleo, por hambre, por medicinas, por servicios, por lo que sea, termine en una única y clara consigna: nuevo gobierno ya. Elecciones ya. Queremos votar, queremos elegir y tenemos derecho a hacerlo. Si mañana hay elecciones de gobernadores, pasado mañana elecciones de alcaldes, hay que ir a esas elecciones”, enfatizó Torrealba. El gobernador del estado Mirada, Henrique Capriles, afirmó que hay que preguntarles a los rectores del CNE dónde está el cronograma electoral para los comicios regionales. “El arma de los demócratas es el voto y hoy no hay ninguna fecha para las elecciones”, aseguró. Afirmó que en la marcha del 23 de enero exigirán la realización de elecciones. “La convocatoria a defender la Constitución y la solución a la crisis para el#23Ene es para todos los venezolanos #EleccionesYA”, escribió en su cuenta de Twitter. La Cifra 62 partidos deberán someterse al proceso de renovación ante el CNE. Estas organizaciones no obtuvieron el 1% de los votos válidos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015

