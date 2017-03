En San Carlos: De un tiro en el pecho hieren a mototaxista para robarle su vehículo San Carlos, marzo 08.- Un mototaxista fue herido de un disparo en el tórax, por antisociales fuertemente armados, con el firme propósito de robarle el transporte con el cual obtenía el dinero para poder adquirir el sustento de su familia. Este hecho violento sucedió en plena vía pública del sector Bambucito, de San Carlos. A través de fuentes extraoficiales, se conoció que en esta oportunidad la víctima del hampa responde al nombre de Luis Alberto González Guerra, de 38 años de edad, quien reside en la urbanización Barrio Nuevo, cerca del sector Las Margaritas, de esta localidad. Alrededor de las 09:00 de la mañana de este miércoles, el profesional del transporte se desplazaba por la comunidad de Bambucito y a pocos metros de una venta de verdura que está localizada cerca de la sede de Fundanides, fue atacado por los ladrones, luego de que presuntamente pusiera residencia al robo. Habitantes del referido sector notificaron el acontecimiento ante los cuerpos de rescate de la entidad. Al sitio acudieron los paramédicos de Protección Civil, quienes se encargaron de trasladar a González Guerra, hasta el Hospital de San Carlos, debido a que presentó varias lesiones producidas por los perdigones de una capsula de escopeta. La víctima se encuentra recluida en el centro médico. Agobiados por la inseguridad Los residentes del sector Bambucito rechazaron este tipo de acciones que atentan contra la vida de personas trabajadoras. En tal sentido, mencionaron que se encuentran agobiados por constantes hechos delictivos que suceden en la zona, a cualquier hora del día. Por tales motivos solicitaron a los cuerpos de seguridad, incrementar el patrullaje por cada una de las calle de esta comunidad sancarleña.

