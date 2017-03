En Tinaco: Distintos problemas sufren los habitantes de El Mijagua San Carlos, marzo 7.- Habitantes de El Barrio El Mijagua de Tinaco son afectados por distintos problemas, que angustian a centenares de familias que viven en el conocido barrio tinaquero; así lo señaló Antonio Peña, vecino de esta localidad. Dentro de los problemas denunciados por Peña está el caso del agua. Indicó que llevan dos meses sin el recurso natural; irregularidad que causa malestar en la población y atenta contra la calidad de vida de los pobladores. Otro problema mencionado fue el caso de la estación de bombeo de agua negra. Manifestó que la desmantelaron; puesto que, se robaron el transformador, los cables, destruyeron la cerca perimetral y, presuntamente, cargaron con la bomba sumergible. Para él, la falta de funcionamiento de la estación de bombeo es un grave problema de contaminación ambiental. Comentó que el agua negra derramada cae directamente al rio. “Con relación a las distintas necesidades que sufrimos no puedo dejar de decir que el mal olor expandido en la comunidad tiene loco a los vecinos” Lamentó que, pese a ser El Mijagua uno de los barrios más antiguo del mencionado municipio, debido a la ineficiencia del gobierno, sus problemas no son escuchados ni solucionados por quienes tienen el deber de hacerlo. Debido a esta situación, extiende un llamado a Aguas de Cojedes para que asuma su responsabilidad ante el caso. Destacó que el citado barrio vive gente humilde y trabajadora. “Hemos tenido la mala suerte de caer en manos de gobernantes indolentes que no cumplen con sus funciones”.

