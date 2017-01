“En Venezuela la gente se muere como unos perros” El fuerte mensaje de @DaniAlvarado323 que inunda las redes La farándula nacional ha quedado indignada ante el asesinato del animador Arnaldo Albornoz, como en 2014 la muerte violenta de la actriz Mónica Spear también hizo levantar la voz de quienes están delante de las pantallas. Colegas amigos y compañeros del animador no solo han manifestado su profundo dolor ante esta perdida, también han alzado sus voces para mandar fuertes mensajes al gobierno nacional, para que cese la violencia que inunda nuestro país. La actriz Daniela Alvarado quien fuera compañera de Arnaldo en el Microteatro ha utilizado sus redes sociales para manifestar su dolor e impotencia y enviar quizá uno de los más contundentes mensajes. Con el hashtag #HaganAlgo la actriz publico un video donde manifiesta “Yo solo pido que gobiernen de verdad, la gente en este país no es que se está muriendo de hambre, se muren médicos, se mueren ingenieros se mueren estudiantes, se muere un actor, se muere cualquiera, se mueren como unos perros” Evidentemente afectada concluye: “Den la cara, sean hombres” https://www.instagram.com/p/BPWjz6dB4qH/?taken-by=artistasporve

