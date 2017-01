En Vivo: Feligreses se concentran en Santa Rosa para acompañar a la Divina Pastora La Divina Pastora salió del templo de Santa Rosa este sábado 14 de enero. Miles de feligreses la recibieron en la Plaza Bolívar del pueblo y a lo largo de todo el recorrido, con un cielo encapotado que no impide a los devotos acompañar a la Pastora en esta visita 161. Llegó el gran día en donde todos los feligreses acompañarán a la Divina Pastora en su recorrido de 7.5km hasta la Catedral de Barquisimeto. Desde tempranas horas los devotos ya se concentran en la Plaza Bolívar de Santa Rosa. Así lo reseña elimpulso.com Una ola de personas participó en el tradicional maratón previo a la caminata, a las 6am ya eran miles los que habían culminado este largo recorrido que muchos tienen como promesa ante la Pastora. Todos los fieles y devotos de la Excelsa Patrona que no pudieron estar en la procesión, podrán ver imágenes exclusivas totalmente EN VIVO del evento mariano más grande de la región. Senal En Vivo 09:16 AM – Comienza lectura de Salmos, Evangelio y explicación de la Palabra de Dios 09:09 AM – Llega a la tarima principal el arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio José López Castillo 09:00 AM – Se lleva a cabo el tercer misterio del Santo Rosario, antes de realizar la última misa en Santa Rosa 08:45 AM – Comienza el Santo Rosario previo a la misa antes de iniciar la procesión 08:32 AM – Inicia eucaristía frente al Templo de Santa Rosa 08:24 AM – Entre lluvia de flores, danzas y cantos, la imagen de la Patrona de los Larenses sale de la Iglesia 08:23 AM – Sale la Divina Pastora del templo de Santa Rosa de Lima 08:18 AM – Líderes de la cofradía comienzan a prepararse para la salida de la Excelsa Patrona del templo de Santa Rosa y feligreses cantan el Himno a la Divina Pastora 08:11 AM – Autoridades anuncian que la salida de la Divina Pastora será a las 09:00 de la mañana 07:49 AM – Cordón de seguridad se prepara en las afueras del Templo para sacar a la Virgen a las 8:45 AM aproximadamente 07:42 – Inicia homilía de la misa en el templo de Santa Rosa 07:05 – En medio de una pequeña llovizna de bendición, aparece un arcoiris que recibe a los feligreses en el pueblo de Santa Rosa 06:45 – A esta hora la temperatura en el pueblo de Santa Rosa es de 19°C, a pesar de las centenares de personas que continúan llegando 06:30 – Inicia tercera misa en el templo de Santa Rosa, para luego realizar actos solemnes ante la salida de la Madre de Dios 06:30 – Empiezan a llegar corredores del Maratón de la Excelsa Patrona a la Plaza Bolívar del pueblo de Santa Rosa 06:00 – Inicia el maratón de la Divina Pastora, desde El Obelisco de Barquisimeto

