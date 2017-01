En Vivo: Feligreses se concentran en Santa Rosa para acompañar a la Divina Pastora Llegó el gran día en donde todos los feligreses acompañarán a la Divina Pastora en su recorrido de 7.5km hasta la Catedral de Barquisimeto. Desde tempranas horas los devotos ya se concentran en la Plaza Bolívar de Santa Rosa. Así lo reseña elimpulso.com Una ola de personas participó en el tradicional maratón previo a la caminata, a las 6am ya eran miles los que habían culminado este largo recorrido que muchos tienen como promesa ante la Pastora. Todos los fieles y devotos de la Excelsa Patrona que no pudieron estar en la procesión, podrán ver imágenes exclusivas totalmente EN VIVO del evento mariano más grande de la región. Senal En Vivo

