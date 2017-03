En @VoluntadPopular las mujeres tenemos una herramienta de lucha por la igualdad Prensa Voluntad Popular. San Carlos 8 de Marzo de 2017.- El sector femenino del partido político Voluntad Popular en Cojedes, se pronuncio ante la celebración del “Día Internacional de la Mujer” y en las vísperas de la realización del proceso de legitimación de los partidos políticos exigido por la normativa del Consejo Nacional Electoral, el cual tiene a la tolda naranja pautado para este sábado 11 y domingo 12 de marzo en toda la república. La Socióloga Grisel Collins, Responsable del Movimiento Femenino en San Carlos explico: “ En estos momentos tan intensos que vive el país, se ha acentuado nuestra lucha por la igualdad y el respeto de géneros, en la medida que nosotras las mujeres hemos obtenidos representación en diferentes escaños, hemos avanzado en esa eterna lucha por la reivindicación de nosotras y con Voluntad Popular tenemos una herramienta de lucha para obtener más espacios bien sea por elección popular, como lo hemos demostrado en la Asamblea Nacional o dentro de nuestra organización política, que nadie tenga dudas que la exigencia de la materialización de los derechos de las mujeres en el mundo sigue vigente y nosotras en Venezuela estamos comprometidas con el rescate de nuestra democracia, el cambio de sistema a través de elecciones libres y de la libertad de los presos y presas políticos que tenemos bajo el régimen de Maduro”. Asevero Collins. En cuanto al proceso de validación explico que todos los sectores de Voluntad Popular están sumados a l trabajo y a los preparativos del proceso validatorio e hicieron en nombre de las mujeres que hacen vida política en la tolda naranja, la invitación a acudir a las plazas Bolívar de la entidad y a la plaza Manrique de San Carlos para demostrarle al régimen que los partidos políticos son necesarios para equilibrar la convivencia bajo las normas y reglas de las sociedades civilizadas y en democracia.

