Ernesto Villegas: Retírate Superman que llegó Ezequiel Zamora El ministro para la comunicación e información, Ernesto Villegas anunció el inició del concurso de historietas de Ezequiel Zamora, “Retirate Superman que llegó Ezequiel Zamora” enfatizó. Según el ministro, se busca representar la vida del General Zamaro de una forma amena para los jóvenes. Hasta el 18 de febrero estará abierta convocatoria para concurso de comic Ezequiel Zamora.

