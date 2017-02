¡Escándalo! Renunció el director de Ralph Lauren El grupo de moda Ralph Lauren anunció hoy la renuncia de su director general, Stefan Larsson, en medio de disputas con su fundador, el legendario diseñador neoyorquino Ralph Lauren, por el control creativo de la empresa. EFE “Stefan y yo compartimos el amor y el respeto por el ADN de esta gran marca y ambos reconocemos la necesidad evolucionar. Pero hemos descubierto que tenemos visiones diferentes sobre cómo debe ser evolución”, dijo Lauren en un comunicado. La renuncia de Larsson se hará efectiva a partir del próximo 1 de mayo, según indicó la empresa en el mismo comunicado, en el que añadió que la directora financiera, Jane Nielsen, se hará cargo hasta que encuentren a un nuevo consejero delegado. El diseñador neoyorquino explicó que tras muchas conversaciones entre ambos en las últimas semanas, en las que también participó el consejo de administración, llegaron a la conclusión de que debían seguir “caminos diferentes”. Larsson, por su parte, aseguró que su salida ha sido consensuada “de mutuo acuerdo”, al tiempo que se mostró agradecido por la “experiencia” y dijo que Ralph Lauren será siempre “una fuente de inspiración” para él. El ejecutivo ocupaba el puesto de director general de Ralph Lauren desde noviembre de 2015, cuando el diseñador neoyorquino decidió dejar el timón de la empresa, aunque siguió siendo su director creativo. Los cambios en la compañía se hicieron públicos el mismo día en el que anunció que en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2017 sus ventas bajaron un 12 %, hasta 1.670 millones de dólares, y que sus beneficios cayeron un 37 %, hasta 82 millones de dólares. La icónica empresa de moda fundada por Lauren hace medio siglo abarca en la actualidad más de veinte marcas, incluyendo Polo Ralph Lauren, y en los últimos años ha creado otras tres nuevas: Polo for Women, Polo Sport y Denim & Supply. Después de confirmarse la renuncia de Larsson, las acciones del grupo Ralph Lauren se desplomaban más de un 11 % en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han devaluado un 30 % en los últimos doce meses.

