Escuela De Danza Y Arte Ecológico “San José” Coronó A Su Reina Del Carnaval LUISANA SUÁREZ San Carlos.- La Escuela de Danza y Arte Ecológico “San José”, ubicada en San Diego de Cojedes, municipio Anzoátegui, celebró entusiastamente la elección y coronación de la reina de los Carnavales 2017. La actividad fue organizada por su coordinadora Elena Morales, quien ofrece este tipo de evento todos los años para el disfrute de la comunidad. La actividad inició con la presentación de las 11 candidatas en edades comprendidas entre 6 a 10 años, quienes representaron con orgullo los diferentes sectores de esta población. Su primera pasarela fue en traje deportivo con una fabulosa coreografía. Seguidamente las niñas, lucieron sus trajes playeros y finalmente, exhibieron sus trajes en material de provecho realizado por sus representantes. El jurado tuvo la difícil tarea de evaluar mejor expresión, desenvolvimiento y traje en material de reciclaje. Las pequeñas mostraron todo su talento y se lucieron en cada una de sus desfiles. El evento estuvo amenizado por los más pequeños de la institución, que mostraron un show de joropo y calipso. De igual manera el grupo de danzas de la población vecina San Rafael de Onoto, deleitó al público con hermosas coreografías. Elena Morales, organizadora del evento agradeció a todos los presentes por confiar en su trabajo. Dijo que la intención de su labor es que estos niños, que para ella son como sus hijos, sean éxitos y grandes profesionales, porque son el futuro del país. Destacó que para el desarrollo de la actividad carnestolendacontó con el apoyo de la ONA, productores agrícolas de la zona, comerciantes, padres, representantes, comunidad en general y dirigente políticos. Al culminar el evento todas las niñas recibieron sus bandas y sus respectivos regalos.

