Especial El Impulso: #4F 25 años después Venezuela sigue en crisis Hace 25 años Venezuela vivió uno de los momentos de mayor tensión en la historia contemporánea del país, el primer intento de Golpe de Estado, dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez, como cabeza de grupo, en compañía de Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta, reseñó El Impulso. Esta primera “intentona” se dio por el descontento social que había hacia el presidente Carlos Andrés Pérez, quien había impulsado políticas económicas que disminuyeron considerablemente la calidad de vida de los venezolanos, aunado a la desvalorización de la moneda local. Sin embargo, este grupo de militares al no contar con el apoyo de la sociedad, no pudo contener el contraataque de la seguridad del Jefe de Estado, y fracasaron en su momento, pero esta acción marcaría un antes y un después, porque sería ese cuatro de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez se dio a conocer en la nación. Venezuela atraviesa actualmente una crisis, similar o superior a la que se vivió hace 25 años, es por ello que consultamos al politólogo Leandro Rodríguez y al sociólogo Nelson Fréitez, para comparar el 4F del 92’ y el 4F del 2017.



“Las condiciones actuales son peores”

