Esperan la activación de nuevas casas de cambio anunciadas por el Gobierno para el eje fronterizo Con normalidad siguen operando las tres casas de cambio abiertas en el estado Táchira para la venta de pesos colombianos con tasa preferencial, aunque las personas que no han podido ser beneficiadas con la medida esperan que el Gobierno nacional active las nuevas oficinas que anunció para el eje fronterizo San Antonio-Ureña, publica La Nación. Tras abrir el pasado 16 de enero las primeras tres casas de cambio en Táchira y cinco en el Zulia, el presidente Nicolás Maduro anunció que el Gobierno abrirá 20 oficinas de cambio adicionales en la frontera venezolana. Al respecto, el gobernador José Vielma Mora, señaló en ese entonces que en la entidad serán activadas tres nuevas agencias en el eje fronterizo Ureña-San Antonio, y una en San Cristóbal, para atender la demanda de los venezolanos residentes en el estado. En el eje fronterizo, por el momento únicamente existe una agencia de Italcambio, la cual está ubicada en San Antonio. Las otras dos agencias en San Cristóbal. En promedio diario atienden unas cien personas por oficina, mediante la modalidad de cita programada. Durante mes y medio que tienen operando las tres casas de cambio en Táchira, un importante número de venezolanos ha sido beneficiado con esta política cambiaria implementada por el Gobierno, pues la tasa preferencial con la cual adquieren los pesos permite un margen de maniobra que ha garantizado a muchos beneficiarios adquirir a precio razonable productos colombianos de primera necesidad, medicamentos, insumos, repuestos u otras mercaderías, que saldrían mucho más costosos si la persona hiciera la conversión bolívar-peso directamente en el mercado cambiario fronterizo. Personas que han sido favorecidas con la medida señalan que así la operación no se esté haciendo a razón de 4 pesos por bolívar, como inicialmente lo anunció el Gobierno, ha sido positiva. La tasa utilizada por las casas de cambio ha promediado los 2,5 pesos por bolívar, cotización que es muy superior a los 0,75 pesos por bolívar que ronda en el mercado cambiario de la frontera colombiana. Sin embargo, el beneficio de comprar pesos a tasa preferencial podría llegar a un universo mucho más amplio de venezolanos residentes en la región con la activación de las nuevas tres casas de cambio anunciadas hace algunas semanas por el Gobierno Nacional para el eje fronterizo San Antonio-Ureña. Según se ha dicho, estas podrían entrar a operar en los próximos días en las mismas áreas donde están las estaciones internacionales de combustible de la zona fronteriza. La ampliación del número de casas de cambio, de acuerdo con lo dicho por el presidente Nicolás Maduro, también se extenderá a Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, en la frontera con Brasil, y al Zulia. Además, producto de las evaluaciones que el Gobierno ha venido haciendo, el mecanismo cambiario podría sufrir algunas modificaciones para hacerlo más accesible a las personas que por una u otra razón no han podido optar al beneficio. José G. Hernández

