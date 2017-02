Esposa del Presidente de la AN evaluó condiciones del Centro de Educación Inicial Argelia Laya En el marco de la Jornada de Evaluación nutricional que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de febrero, la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Daniela Matheus, realizó un recorrido en el Centro de Educación Inicial del Parlamento Argelia Laya. Nota de Prensa “Estamos aquí para ver en qué condiciones está el preescolar donde se encuentran hijos de trabajadores de la Asamblea, como también niños de la comunidad para evaluar los problemas principales y solventarlos”, indicó Matheus. En un ambiente ameno y agradable se evaluaron las condiciones de la institución, pasando por las áreas de servicio médico, comedor, esparcimiento y por las aulas de clases de los tres niveles que funcionan en la institución, los cuales están conformado por ocho secciones. Además, la visita fue propicia para compartir con el personal que labora en la escuela, directivo, trabajadores del comedor, docentes y con los 206 niños que con amor, alegría y ternura recibieron a Matheus También indicó que estarán a la orden y se enfocaran principalmente al tema de la alimentación debido a la situación de desacato en que se encuentra el Parlamento Nacional, “razón por la cual no está llegando la comida a los niños y ese es el primordial problema que debemos resolver”. Informo, además, que tiene previsto una visita al Centro de Educación inicial “Divina Pastora” con el fin de conocer las instalaciones y unir esfuerzos en pro de la colaboración. Matheus agregó que con motivo de las festividades carnestolendas están organizando llevar comparsas de carnaval al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo “para así ir trabajando su año escolar con actividades dentro de los espacios de la AN”.

