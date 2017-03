Este marzo Venezuela debe honrar $228,7MMUSD de deuda externa Para el tercer mes del año, la República tiene agendado dos pagos de cupón correspondiente a los instrumentos VENZ2027-9,250% y VENZ2038-7% por un total de $228,7MM, mientras que PDVSA no tiene programado ningún desembolso para los próximos treinta días, informa deInmediato Los pagos de cupón se iniciarán el próximo 15/03 con el VENZ2027-9,250% por un monto de $185MM, mientras que para final de mes el VENZ2038-7% cancelarán unos $43,7MM. En lo que va de 2017, la República ha cumplido con el 17,44% de su servicio de deuda, el cual asciende a $3.350,2MM.

