Estudiantes De La Unellez Se Presentaron En La Gobernación Para Exigir Mejoras En La Universidad San Carlos.- Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), núcleo San Carlos, se acercaron hasta la sede de la Gobernación, para solicitar mejoras en las condiciones del alma mater. Indicaron que fueron burlados nuevamente, pues las autoridades se comprometieron en inspeccionar la casa de estudio y nunca se presentaron. El estudiante de medicina veterinaria Carlos Roque, comentó que les habían prometido que en 72 horas les ofrecerían respuesta, pero pasó el tiempo y nadie da dado la cara. Destacó que las clases estarán suspendidas hasta el 23 de enero. Luis Manuel Hernández, estudiante de ingeniería, comentó que exigen una universidad digna donde puedan ver clases de manera adecuada con servicios de comedor y transporte que funcionen de manera eficiente. Gobernación encomendó crear comisiones para solucionar problemas Horas más tarde, se presentó a la sala de redacción de este medio otro grupo de estudiantes encabezado por Johan Tona, miembro de la Coea y estudiante de Ingeniería, quien informó que fueron recibidos por Yenni Cepeda, autoridad única de Infraestructura y Vivienda, también por el encargado del Fondo Popular y la secretaria de despacho de la Gobernadora. Indicó que estas personas escucharon sus peticiones y los invitaron a formar comisiones en cada áreas como seguridad, salud, infraestructura, servicios generales y otros. De esta manera, exhortan a todos los estudiantes que desean formar parte de estas comisiones, a informarse a través de las redes sociales en Facebook unellez activa y soberana, Unellez libre y Coea Unellez. Dijo que empezaron desde ayer a organizarse para que el gobierno vea motivación y empiecen a dar respuesta. Sin embargo, las autoridades se comprometieron como prioridad en resolver el problema del agua, luz y distribución de alimentos para el comedor para arrancar las clases el próximo lunes. Nairobi Poleo, acotó que en estas comisiones forman parte del gobierno estudiantil que iniciará el mes que viene en la casa de estudios. Reiteró que el mayor problema que plantearon al gobierno es el cambio de las autoridades, pues aseguran que cuentan con un Rector ineficiente e incapaz y para evolucionar y salir adelante como casa de estudio, deben restructurar las autoridades. Por último, Francisco Arcila, agregó que desean el cambio de las autoridades y sobre todo hacer verdadera contraloría, que permita verificar, hacer control y seguimiento al proyecto del rebombeo de agua, infraestructura y baños, porque se invierten los recursos y los resultados no son los deseados.

