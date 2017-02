Estudiantes venezolanos unen fuerzas en Miami Para conmemorar el Día de la Juventud, que en Venezuela se celebra cada 12 de febrero, un grupo de estudiantes venezolanos está invitando a la comunidad a una misa en Doral el domingo, publica El Nuevo Herald. BRENDA MEDINA

bmedina@elnuevoherald.com La misa será celebrada la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe a la 1:30 p.m. anunciaron en una conferencia de prensa el sábado miembros de Estudiantes Venezolanos en el Exterior (EVE). “Es uno de los días más especiales para los jóvenes en Venezuela, y hoy celebramos la juventud más que nunca por todos los estudiantes presos políticos”, dijo Carlos Moreno, coordinador mundial de EVE, durante la conferencia en la Universidad San Ignacio, en Doral. Este año es el tercer aniversario de una ola de protestas en Venezuela que iniciaron el Día de la Juventud, cuando miles de estudiantes se tiraron a las calles a manifestarse exigiendo más seguridad. Los eventos dejaron un saldo de tres muertos, decenas de heridos y detenidos. Poco después el gobierno venezolano emitió una orden arresto contra el líder opositor Leopoldo López, a quien responsabilizaron por incidentes de violencia durante la marcha. López permanece encarcelado desde entonces. “Yo tengo un hijo de seis años, y no me imagino a mi hijo encerrado en una de esas mazmorras donde esos criminales tienen a jóvenes… encerrados por pensar diferente”, dijo Moreno, de 34 años y quien se graduó de Salt Lake Community College, en Utah. Moreno se encuentra en Miami participando de reuniones con estudiantes universitarios venezolanos en el sur de Florida, quienes trabajan para crear un consejo estudiantil. El sábado cerca de una decena de jóvenes se reunieron tras la conferencia de prensa para discutir el plan. Algunos de estos jóvenes cursaban sus carreras en universidades en España y en estados como Colorado y Atlanta, pero terminaron en el sur de Florida tras la el comienzo de la crisis económica, cuando el gobierno de Venezuela dejó de aprobar divisas, por lo que tuvieron que frenar sus estudios. Los universitarios acordaron empezar a identificar líderes en más de 10 universidades del Sur de Florida, que estén interesados en formar parte del consejo. En una reunión que llevarán a cabo en dos meses elegirán a una junta directiva. “Es a nivel local, a nivel comunitario donde se logran los cambios”, dijo Moreno, quien en se convirtió en el primer estudiante de color de su universidad en Utah. Hay alrededor de 25,000 estudiantes venezolanos en el exterior. De esos, unos 10,000 estudian en Estados Unidos y 4,000 de ellos en Florida. Pero muchos han tenido que abandonar sus estudios, o perdieron sus visas de estudiantes, debido a que el gobierno venezolano se negó a entregarles divisas.

